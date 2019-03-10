В Бразилии футболисты были госпитализированы после удара молнии в газон

Во время тренировки бразильской команды «Насьональ де Сан-Домингуш» в поле стадиона ударила молния, сообщает Globo Esporte.



По информации источника, инцидент произошёл в пятницу, 8 марта, на стадионе в городе Санта-Китерия, когда футболисты бразильского клуба вышли на разминку. После удара молнии игроки потеряли сознание и упали на газон.



«Я только смог увидеть яркую полоску, после чего все резко упали на поле. Подумал, что все умерли», — отметил игрок команды Элтон Мендонса Борхес, который не пострадал после удара молнии, так как находился за пределами поля.



В результате происшествия трое футболистов бразильской команды были доставлены в больницу. После медицинского обследования все они были выписаны.