Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар — Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Бразилии футболисты были госпитализированы после удара молнии в газон

В Бразилии футболисты были госпитализированы после удара молнии в газон
Футбол / Южная Америка

Во время тренировки бразильской команды «Насьональ де Сан-Домингуш» в поле стадиона ударила молния, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, инцидент произошёл в пятницу, 8 марта, на стадионе в городе Санта-Китерия, когда футболисты бразильского клуба вышли на разминку. После удара молнии игроки потеряли сознание и упали на газон.

«Я только смог увидеть яркую полоску, после чего все резко упали на поле. Подумал, что все умерли», — отметил игрок команды Элтон Мендонса Борхес, который не пострадал после удара молнии, так как находился за пределами поля.

В результате происшествия трое футболистов бразильской команды были доставлены в больницу. После медицинского обследования все они были выписаны.

Источник: Globo Esporte Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент