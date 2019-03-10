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Гол Хесе принёс «Бетису» победу в матче с «Сельтой» в Примере

Гол Хесе принёс «Бетису» победу в матче с «Сельтой» в Примере
Футбол / Испания

В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча команд состоялась на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Бетиса» Хесе, отправивший мяч в ворота «Сельты» на 80-й минуте.

«Бетис» набрал 39 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (25) располагается на 17-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 63 очка в 27 матчах. В тройку лидеров также входят мадридский «Атлетико» (56) и «Реал» (48).

В следующем туре «Бетис» сыграет с «Барселоной», а «Сельта» проведёт матч с «Реалом».

Испания - Примера. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Сельта
Виго
0 : 1
Бетис
Севилья
0:1 – Хесе – 80
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