Гол Хесе принёс «Бетису» победу в матче с «Сельтой» в Примере

В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча команд состоялась на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Бетиса» Хесе, отправивший мяч в ворота «Сельты» на 80-й минуте.



«Бетис» набрал 39 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (25) располагается на 17-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 63 очка в 27 матчах. В тройку лидеров также входят мадридский «Атлетико» (56) и «Реал» (48).

В следующем туре «Бетис» сыграет с «Барселоной», а «Сельта» проведёт матч с «Реалом».