«Ростов» в 7-й раз подряд не сумел победить в РПЛ, сыграв вничью с «Арсеналом»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Ростова» без побед в чемпионате России достигла семи матчей. Ранее команда Валерия Карпина четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения. «Арсенал» не проигрывает в Премьер-Лиге в течение двух встреч подряд.

«Ростов», набрав 26 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Арсенал» (24) — восьмое.

В 20-м туре РПЛ команда из Ростова-на-Дону на выезде сыграет с казанским «Рубином», а тульский клуб дома примет красноярский «Енисей». Оба матча состоятся 16 марта.

Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».