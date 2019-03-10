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«Шинник» обыграл «Балтику», «Химки» избежали поражения в матче с «Сибирью»

«Шинник» обыграл «Балтику», «Химки» избежали поражения в матче с «Сибирью»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ярославский «Шинник» принимал «Балтику». Встреча команд состоялась на стадионе «Шинник МСА» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Ишхан Гелоян.

В параллельном матче тура первенства подмосковные «Химки» принимали «Сибирь». Встреча команд состоялась на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1. Гол за новосибирский клуб забил полузащитник Евгений Чеботару. В составе химчан отметился хавбек Михаил Петрусёв. На 52-й минуте пенальти в ворота «Сибири» не сумел реализовать защитник «Химок» Дмитрий Тихий.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 – Гелоян – 31
ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
1 : 1
Сибирь
Новосибирск
0:1 – Чеботару – 11, 1:1 – Петрусёв – 90+4
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