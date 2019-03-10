«Шинник» обыграл «Балтику», «Химки» избежали поражения в матче с «Сибирью»

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ярославский «Шинник» принимал «Балтику». Встреча команд состоялась на стадионе «Шинник МСА» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Ишхан Гелоян.



В параллельном матче тура первенства подмосковные «Химки» принимали «Сибирь». Встреча команд состоялась на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1. Гол за новосибирский клуб забил полузащитник Евгений Чеботару. В составе химчан отметился хавбек Михаил Петрусёв. На 52-й минуте пенальти в ворота «Сибири» не сумел реализовать защитник «Химок» Дмитрий Тихий.



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