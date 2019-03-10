Семак: удивить кого-то в чемпионате России практически невозможно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Уфой».

«Не вижу абсолютно никаких проблем в том, что играем через три дня после поражения в матче с „Вильярреалом“. Важен каждый следующий матч, и мы к нему готовимся. Будем надеяться, что тех двух дней, которые у нас были, окажется достаточно, чтобы передохнуть и переключиться на наш чемпионат.



Готов ли Нобоа провести все 90 минут? Посмотрим. С точки зрения движения он всегда был игроком довольно объёмным. Конечно, он долго не играл, игровой ритм и скорости будет сложновато выдерживать. Но, думаю, он очень важный для нас игрок. Поэтому мы должны потихоньку приводить его в то состояние, в котором он будет помогать команде.



Выход Ригони связан с тем, что он хорошо работает. Он и на сборах хорошо тренировался. Не был заявлен на Лигу Европы, потому что заявка была ограничена, а в остальном оставляет только приятные впечатления. Сегодня он получил свой шанс.



Что отличает почерк Кириченко? Почерк команды всегда отражает задача, которая поставлена. Сквозь призму результата тренеры и строят работу. Конечно, им нужно играть надёжно, набирать очки. Сюрпризы в чемпионате России? Все знакомы друг с другом, с игроками, поэтому кого-то удивить практически невозможно», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».