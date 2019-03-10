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«Нижний Новгород» в меньшинстве сыграл вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ

«Нижний Новгород» в меньшинстве сыграл вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась со счётом 1:1.

На 4-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Виктор Сергеев. В конце первого тайма главный арбитр встречи показал полузащитнику гостей Даниилу Фомину вторую жёлтую карточку.

На 62-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Нижнего Новгорода» Артём Абрамов. Через минуту пенальти в ворота гостей реализовал хавбек Максим Григорьев.

В других матчах тура лидер ФНЛ «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью» (1:1), а «Чертаново» проиграло «Мордовии» со счётом 0:2.

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
1 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 – Сергеев – 4, 1:1 – Григорьев – 63 (пен)
Удаления: нет – Фомин, 44, Абрамов, 62
ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Тамбов
Тамбов
1 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 – Гордюшенко – 3, 1:1 – Чернышов – 86
Удаления: нет – Васиев, 25
ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Чертаново
Москва
0 : 2
Мордовия
Саранск
0:1 – Дворецков – 81, 0:2 – Орлов – 84
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