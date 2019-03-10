«Нижний Новгород» в меньшинстве сыграл вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась со счётом 1:1.



На 4-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Виктор Сергеев. В конце первого тайма главный арбитр встречи показал полузащитнику гостей Даниилу Фомину вторую жёлтую карточку.



На 62-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Нижнего Новгорода» Артём Абрамов. Через минуту пенальти в ворота гостей реализовал хавбек Максим Григорьев.



В других матчах тура лидер ФНЛ «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью» (1:1), а «Чертаново» проиграло «Мордовии» со счётом 0:2.



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