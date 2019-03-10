Болельщик ударил капитана «Астон Виллы» во время матча, игрок после этого забил

Во время матча 36-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Астон Вилла» болельщик напал на капитана гостей Джека Грилиша. Инцидент произошёл в начале встречи. Болельщик выбежал на поле и ударил сзади кулаком по голове футболиста «Астон Виллы». Грилиш после удара упал, но избежал серьёзных травм.

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Стюарды оперативно вывели нападавшего с поля, злоумышленник уже был задержан и арестован.

Во втором тайме Грилиш открыл счёт на 67-й минуте. Этот гол в итоге стал единственным, «Астон Вилла» одержала победу в городском дерби с минимальным счётом.

«Астон Вилла» с 51 набранным очком занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Бирмингем», набрав 50 очков, — на 11-м месте.