На новом стадионе «Тоттенхэма» не предусмотрели места для подачи угловых

Рабочим придётся потратить дополнительное время на то, чтобы внести коррективы в конфигурацию нового стадиона «Тоттенхэм Хотспур». Дело в том, что проектировщики не предусмотрели место для подачи угловых, сообщает The Scottish Sun.

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Британские журналисты утверждают, что на других аренах клубов Премьер-лиги предусмотрено как минимум в два раза больше места для разбега футболистов. В связи с этим в настоящее время проведение матчей до устранения этой оплошности невозможно.

«Тоттенхэм» планировал провести дебютную встречу на новом стадионе, который возводится на месте «Уайт Харт Лэйн», уже в начале апреля. Новая арена рассчитана на 62 тыс. зрителей. Ещё до конца марта на стадионе должны пройти два тестовых матча. После этого арена получит все необходимые сертификаты.