Клопп: во многих странах первый гол «Бёрнли» был бы отменён

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (4:2).

«Во многих странах первый гол был бы отменён. Рано пропущенный гол не стал для нас большой проблемой. Мы сохраняли спокойствие, а затем сумели реализовать несколько прекрасных моментов. Нам нужно было взять три очка, но также важна была и разница мячей. Я не припоминаю большого числа ударов по нашим воротам.

Адам Лаллана был хорош. Он отлично использовал контр-прессинг. Адам провёл хороший матч. Теперь нам нужно восстановиться, а затем мы отправимся в Мюнхен", — приводит слова Клоппа AnfieldHQ.

«Ливерпуль», набрав 73 очка, занимает второе место в Премьер-лиге.