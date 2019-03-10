Капитан «Астон Виллы», которого ударил фанат, назвал этот день лучшим в жизни

Джек Грилиш, на которого напал болельщик в матче 36-го тура Чемпионшипа с «Бирмингемом» (1:0), прокомментировал результат и инцидент, случившийся во время игры. 23-летний футболист впервые вывел команду с капитанской повязкой.

«Это был лучший день в моей жизни. Я вышел на такой матч в качестве капитана команды и забил победный мяч! Это просто мечта! Что касается нападения болельщика, то таким вещам нет места в футболе», — приводит слова Грилиша The Daily Star.

Напомним, что инцидент произошёл в начале встречи. Болельщик выбежал на поле и ударил сзади кулаком по голове футболиста «Астон Виллы». Сам Грилиш после удара упал, но избежал серьёзных травм. Во втором тайме Грилиш открыл счёт на 67-й минуте, этот гол в итоге стал единственным.