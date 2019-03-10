«Сочи» обыграл «Армавир» и вошёл в топ-4 ФНЛ

В матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Сочи» победил «Армавир» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Роман Сафьян.

Единственный гол на 22-й минуте открыл Игорь Горбунов.

Благодаря победе «Сочи», набрав 42 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, дающее право принять участие в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Армавир» (26) остался в зоне вылета на 17-м месте.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодар-2». Матч состоится 16 марта.

В другом матче тура «Факел» и «Ротор» сыграли вничью со счётом 0:0. «Факел», набрав 31 очко, остался на 14-м месте в таблице, «Ротор» (30) — на 15-м.