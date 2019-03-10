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«Витесс» Слуцкого прервал победную серию, не сумев обыграть «Фейеноорд»

«Витесс» Слуцкого прервал победную серию, не сумев обыграть «Фейеноорд»
Футбол / Прочие турниры

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Фейеноордом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч обслуживал арбитр Йерун Мансхот.

Счёт перед свистком на перерыв открыл Оркун Кёкчю, которому ассистировал Робин ван Перси. В начале второго тайма равновесие восстановил Дауда Мохамед.

Для «Витесса» это первая потеря очков после трёхматчевой победной серии.

После матча «Фейеноорд», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. «Витесс» (40) остался на 5-м месте.

В следующем туре «Витесс» на выезде сыграет с «Хераклесом». «Фейеноорду» предстоит домашняя игра с «Виллем II». Оба матча состоятся 16 марта.

Нидерланды - Эредивизия. 25-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Витесс
Арнем
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам
0:1 – Кёкчю – 45+1, 1:1 – Мохаммед – 47
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