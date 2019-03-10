«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 10 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Рэмси, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Чех, Мустафи, Эль-Ненни, Гюэндузи, Суарес, Айуоби, Нкетиа.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделёф, Янг, Смоллинг, Шоу, Далот, Матич, Фред, Погба, Лукаку, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Рохо, Бейи, Гринвуд, МакТоминай, Перейра, Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 57 очками — на пятой строчке.

В матче первого круга, проходившего на стадионе «Олд Траффорд», была зафиксирована ничья со счётом 2:2.