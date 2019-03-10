Хохлов: для болельщиков дерби — праздник, а для нас — серьёзный настрой

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Думаю, для болельщиков дерби — это праздник, а для команды — серьёзный настрой. Специальная схема под «Спартак»? У нас две схемы. Мы используем и три центральных защитника, и четыре защитника. Сегодня решили, что эффективнее будет играть в три центральных защитника.

Дисквалификация Юсупова? У нас есть Соу, который не принимал участия в матче с «Уфой». Немного он ещё не до конца готов, но что делать. На предсезонных сборах он играл пару матчей по 90 минут. Естественно, по накалу игры на сборах отличаются. Думаю, сегодня он не будет беречь силы. Мы с ним об этом говорили. На сколько по времени его хватит — посмотрим.

«Спартак» — это хорошая, играющая команда, у которой хороший подбор исполнителей. Мы их разбирали, тщательно готовились к этой игре. Знаем, чего ожидать от них. Посмотрим, сумеем ли противопоставить им свои козыри», — сказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».