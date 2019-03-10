Аликин: сами не можем понять, почему «Уфа» пропустила два мяча за четыре минуты

Защитник «Уфы» Павел Аликин прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в польху хозяев.

«Вторую игру подряд первыми забиваем, а потом пропустили со своих ошибок два быстрых гола. Были возможности сравнять счёт во втором тайме, могли сыграть лучше. Не удалось просто забить, давление создавали, не было завершающего удара. Два гола за четыре минуты? Сами пока не можем понять, почему так получилось. Сейчас нет ответа, проанализируем ошибки. Выход Нобоа не удивил, у них должна была быть ротация», — передаёт слова Аликина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» набрал в 40 очков и упрочил позиции на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Питерцы опережают «Краснодар», занимающий вторую позицию, на шесть очков. Но краснодарцы ещё не сыграли свой матч 19-го тура. «Уфа» с 16 очками занимает предпоследнее, 15-е место.