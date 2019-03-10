Кириченко: «Уфа» пропустила от «Зенита» в тех ситуациях, которые разбирали

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в польху хозяев.

«К сожалению, быстро пропустили. Как раз пропустили в тех ситуациях, в которых «Зенит» выглядит сильно. Потеряли мяч в атаке, в ответной атаке нам забили. И проиграли борьбу при подаче с фланга. По-моему, Дзюба выиграл борьбу и сбросил мяч. Пропустили именно в тех ситуациях, которые разбирали», — сказал Кириченко в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» набрал в 40 очков и упрочил позиции на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Питерцы опережают «Краснодар», занимающий вторую позицию, на шесть очков. Но краснодарцы ещё не сыграли свой матч 19-го тура. «Уфа» с 16 очками занимает предпоследнее, 15-е место.