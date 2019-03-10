Фанаты «Спартака» высмеяли «Динамо» из-за переноса матча в Химки

Болельщики «Спартака» посмеялись над «Динамо» перед началом матча 19-го тура чемпионата России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фанаты вывесили высмеивающий баннер с текстом: «Вас опять продинамили».

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» проходит в Химках на стадионе «Арена Химки». Изначально встреча должна была состояться на стадионе «Динамо» в Москве. Реконструкция нового стадиона бело-голубых длилась более 10 лет. За несколько дней до матча комиссия Российской Премьер-Лиги признала газон не пригодным. В итоге встреча была перенесена в Химки.

После 18 туров «Спартак», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (23) — на 10-м месте.