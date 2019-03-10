Все игроки «Зенита» отказались от комментариев после матча с «Уфой»

Все футболисты «Зенита» отказались от комментариев после матча 19-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

На 25-й минуте счёт открыл Кэтэлин Карп, которому ассистировал Ловро Бизяк. На 30-й минуте равновесие восстановил Сердар Азмун с передачи Эмилиано Ригони. Ещё через четыре минуты победный гол забил Ригони. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Артём Дзюба.

«Зенит», набрав 40 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». «Уфе» предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 17 марта.