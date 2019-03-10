«Интер» одержал победу в матче со СПАЛом

«Интер» одержал победу в матче 27-го тура итальянской Серии А со СПАЛом. Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Хозяев на 67-й минуте вывел вперёд Маттео Политано. А ещё через 10 минут отличился Роберто Гальярдини, забивший с передачи Седрика.

Отметим, что участие в матче не принимал бывший капитан «Интера» Мауро Икарди. После того как аргентинского форварда лишили капитанской повязки, он ни разу не выходил на поле.

«Интер» в 27 турах набрал 50 очков, миланцы занимают четвёртое место. От занимающего третью строчку «Милана» они отстают на одно очко. СПАЛ с 23 очками — на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А.