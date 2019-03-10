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«Интер» одержал победу в матче со СПАЛом

«Интер» одержал победу в матче со СПАЛом
Футбол / Италия

«Интер» одержал победу в матче 27-го тура итальянской Серии А со СПАЛом. Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Хозяев на 67-й минуте вывел вперёд Маттео Политано. А ещё через 10 минут отличился Роберто Гальярдини, забивший с передачи Седрика.

Отметим, что участие в матче не принимал бывший капитан «Интера» Мауро Икарди. После того как аргентинского форварда лишили капитанской повязки, он ни разу не выходил на поле.

«Интер» в 27 турах набрал 50 очков, миланцы занимают четвёртое место. От занимающего третью строчку «Милана» они отстают на одно очко. СПАЛ с 23 очками — на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А.

Италия - Серия А. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
2 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 – Политано – 67, 2:0 – Гальярдини – 77
Италия - Серия А. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
1 : 2
Торино
Турин
1:0 – Паганини – 42, 1:1 – Белотти – 56, 1:2 – Белотти – 77
Италия - Серия А. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
1 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 – Сапата – 50, 1:1 – Квальярелла – 67 (пен), 1:2 – Гозенс – 77
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