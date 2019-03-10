«Валенсия» в меньшинстве вырвала победу в матче Примеры с «Жироной»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Жирону» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго. В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля. В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд. На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти, но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Валенсия», набрав 39 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (31) осталась на 14-м месте в таблице.