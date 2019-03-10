Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леванте» — «Вильярреал». 10 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» в меньшинстве вырвала победу в матче Примеры с «Жироной»

«Валенсия» в меньшинстве вырвала победу в матче Примеры с «Жироной»
Футбол / Испания

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Жирону» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго. В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля. В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд. На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти, но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Валенсия», набрав 39 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (31) осталась на 14-м месте в таблице.

Испания - Примера. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 18:15 МСК
Жирона
Жирона
2 : 3
Валенсия
Валенсия
0:1 – Гуэдеш – 14, 1:1 – Рамальо – 22, 1:2 – Парехо – 53, 2:2 – Стуани – 83 (пен), 2:3 – Торрес – 90
Удаления: нет – Ронкалья, 72
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент