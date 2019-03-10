Зе Луиш проводит 100-й матч за «Спартак»

Кабовердийский нападающий «Спартака» Зе Луиш проводит 100-й матч за московский клуб. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Юбилейным для него стал матч 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (счёт 1:0, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча. В предыдущих 99 матчах Зе Луиш забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи.

28-летний Зе Луиш перешёл в «Спартак» летом 2015 года из португальской «Браги». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти). Его контракт с московским клубом действителен до лета 2021 года.

После 18 туров «Спартак», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (23) — на 10-м месте.

В 20-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Матч состоится 17 марта.