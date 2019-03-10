Сарри: Азар — отличный игрок, но нужно лучше двигаться без мяча

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Лондонцы отыгрались в самой концовке, от поражения «Челси» спас точный удар Эдена Азара.

«Нам не повезло, ведь мы пропустили фактически в первой же атаке, когда соперник оказался с мячом в нашей штрафной. Это была единственная опасная атака. Тем не менее нам также нужно добавлять в игре в атаке.

Соперник оборонялся в 11 человек на последних 20 метрах. Нам нужно быстрее перемещать мяч, лучше двигаться без мяча, открываться в свободные зоны, забегать за защитников. Когда так мало свободного пространства, нужно быстрее передавать мяч.

Азар — отличный игрок. Он великолепно разобрался в той ситуации с голом. Но в течение всей игры у него были такие же проблемы, как и у остальных футболистов «Челси». Нам нужно лучше двигаться без мяча.

Когда до окончания чемпионата остаётся всего 10 матчей, каждая упущенная победа является упущенной возможностью. Сегодня был отличный шанс набрать три очка, а мы этого не сделали», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».