Гол Джикии принёс «Спартаку» победу в матче с «Динамо»

В матче 19-го тура чемпионата России «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Химки». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин, которому помогали Антон Кобзев и Андрей Болотенков.

Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Джикия. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Зе Луиш. Для красно-белых эта победа стала четвёртой в последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги.

«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (23) осталось на 10-м месте в таблице.

В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта. «Динамо» предстоит гостевая игра с «Оренбургом» (16 марта).