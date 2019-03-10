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Гол Джикии принёс «Спартаку» победу в матче с «Динамо»

Гол Джикии принёс «Спартаку» победу в матче с «Динамо»
Футбол / РПЛ

В матче 19-го тура чемпионата России «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Химки». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин, которому помогали Антон Кобзев и Андрей Болотенков.

Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Джикия. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Зе Луиш. Для красно-белых эта победа стала четвёртой в последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги.

«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (23) осталось на 10-м месте в таблице.

В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта. «Динамо» предстоит гостевая игра с «Оренбургом» (16 марта).

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 – Джикия – 16
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