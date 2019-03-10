Зе Луиш пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

Кабовердийский нападающий московского «Спартака» Зе Луиш пропустит матч 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».

В матче 19-го тура с «Динамо» (1:0) Зе Луиш получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в сезоне, и заработал одноматчевую дисквалификацию.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве 17 марта.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти). Его контракт с красно-белыми действует до лета 2021 года.

После 19 туров «Зенит», набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» (32) занимает четвёртое место в таблице.

В первом круге «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.