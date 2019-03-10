Джикия: наконец-то мне дали пробить штрафной – впервые за два года в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0), в котором он забил единственный гол.



«Вторым таймом, если честно, недоволен. Но главное, что победили и заработали три важнейших очка. Сегодня это было главной целью. Предыдущий матч с „Уралом“ был тяжёлым, но мы — «Спартак» и должны играть каждый матч.



Вчера немного отрабатывали штрафные, поэтому дали мне наконец-то пробить – впервые за два года в «Спартаке». Ну и вот гол. Будем чередовать, кто будет бить дальше. Всегда есть над чем работать. Самое главное — это три очка", — сказал Джикия в программе «После футбола».

«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта.