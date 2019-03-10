Кононов: сегодня мы счастливы, ведь «Спартак» выиграл матч. Ошибки разберём

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Какие чувства преобладают? Радость от победы. Команда выигрывает и лидирует.

Давайте начнём с первого тайма. Мы играли хорошо, создавали моменты. Во второй половине «Динамо» перехватило инициативу. Во-первых, свою роль сыграла психология, во-вторых, после кубковой игры некоторым футболистам не хватило времени на восстановление.

Я не зацикливаюсь на отдельных игроках и тактической схеме, говорю про игру команды в целом. Сегодня мы счастливы, ведь выиграли матч. Ошибки разберём. Пока начнём с одного удара в створ, который закончился голом, а там посмотрим", — передаёт слова Кононова корреспондент «Спартака» Даниил Бороздин.