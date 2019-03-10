Червиченко: игра «Спартака» в последние 20 минут матча с «Динамо» — катастрофа

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (0:1).

«Во втором тайме «Спартак» немножко отскочил. Вымученная победа, хотя начало было яркое, прекрасная заготовка со штрафным. А последние 20 минут — это катастрофа вообще. Я давно не видел, чтобы «Спартак» так играл на отбой. Одно дело, когда к тебе приезжают английские и испанские гранды во время Лиги чемпионов и Лиги Европы. А так как обычно — запредельное спартаковское везение, перекладина, вымученный гол.

Есть ли у меня вопросы к Кононову? У меня к нему нет вопросов, потому что я считаю, что он не тренер для «Спартака». Чем больше матчей смотрю, тем больше я в этом убеждаюсь. Никаких новых тренерских решений, ничего интересного. С таким же успехом можно было бы и Карреру оставить.

Джикия сегодня герой. И из пустых вынес, и забил, и столько отобрал мячей. Джикия — это половина команды. Мне не нравятся эти слухи о том, что он может покинуть команду. Красно-белым нужно что-то с этим делать. А ещё мне не нравится, что игроки «Спартака» больше всех в РПЛ апеллируют к судьям. Постоянно это происходит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.