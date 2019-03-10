Кононов: чувствовалось, что «Спартак» выдержит натиск «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Это дерби, здесь на первый план выходят морально-волевые качества. В первом тайме мы играли лучше, имели очень хорошие моменты, когда могли забить. Во втором тайме нам уже было тяжелее в связи с тем, что пару дней назад играли на Кубок. Некоторые игроки не восстановились так, как нам бы хотелось. Тем не менее эта победа очень важна для нас для сплочения, для веры в себя. Мы довольны.

Не было ли опасения, что команда может дрогнуть под натиском «Динамо»? Нет. Чувствовалось, что ребята будут играть и выдержат. Особых таких моментов не видел, кроме перекладины.

Сегодня Джикия провёл отличный матч. Можно занести ему игру в зачёт», — сказал Кононов в эфире программы «После футбола».