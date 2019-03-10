Гулиев: во втором тайме с «Динамо» играли на характере, выжимали всё, что могли

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Сегодня очень рады. Раз выиграли, значит, всё хорошо. В первом тайме были посвежее. Во втором уже было больше ошибок, но удержали — значит хорошо. Конечно, за такой короткий промежуток времени между матчами тяжело играть. Тут уже играли на характере, выжимали из себя всё, что могли. Во втором тайме уже была усталость, но не до того, чтобы замениться. Дерби в первую очередь это характер, много борьбы. Качественный футбол тоже должен присутствовать. Но поле сегодня было не лучшего качества, но это из-за погодных условий.

В первом тайме мы неплохо играли в контроль матча. Штрафной — домашняя заготовка, отрабатывали и получилось. Мы заранее знали, что будет бить Джикия. Когда я бил, то это мы уже меньше готовили, но знали, что есть такой вариант. Не думаю, что команда стала слабее, чем месяц назад. Тогда было лучше поле, было проще играть в контроль, результат не так давил на нас. На таком поле лучше просто не рисковать, сыграть попроще и выигрывать борьбу", — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.