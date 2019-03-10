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Кононов: после матча с «Уралом» любезно беседовали с игроками

Кононов: после матча с «Уралом» любезно беседовали с игроками
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему долго держал игроков в раздевалке после ответного матча Кубка России с «Уралом» (0:1).

«Это наши внутренние дела. Мы любезно беседовали. Разговора с руководством у меня не было. Плановая работа всего клуба. Мы провалили Кубок, поэтому огорчены и злы. Будем двигаться дальше, а там как получится. Мы настраиваемся на победу, но это же игра», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Напомним, что «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «Уралу» по сумме двух встреч. В первом матче в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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