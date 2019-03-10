Хохлов: играй мы весь матч со «Спартаком», как во 2-м тайме, итог был бы иной

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Первый тайм мы сыграли не так, как планировали. Нас переиграл «Спартак», создавал моменты. Во втором тайме игроки делали то, о чём мы договаривались. Если бы так играли с первых минут, итог был бы другим.

Кардозу прошёл все сборы, выбыл только из-за травмы. Сейчас он в не оптимальном состоянии. У нас таких четыре человека. Я ожидал большего. То, что он показывает, не хватает.

Почему не дал шанс Грулёву? Жоазиньо нужно было бы уводить направо, ведь Грулёв играет только слева. Его фланг работал нормально, поэтому посчитали, что нужно выпустить Кардозу", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.