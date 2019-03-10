«Глушакoff», побег фаната, топ-сейв Джикии. Яркие фото победы «Спартака» в дерби

10 марта на подмосковной «Арене Химки» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, автором единственного гола стал защитник красно-белых Георгий Джикия. Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин, которому помогали Антон Кобзев и Андрей Болотенков.



«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (23) осталось на 10-м месте в таблице.

В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта. «Динамо» предстоит гостевая игра с «Оренбургом» (16 марта).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.