Видео: гол Смолова в стиле Месси и его суперпас на 60 метров

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов стал одним из главных героев матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи». Встреча, проходившая в Каспийске на стадионе «Анжи Арена», завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 21-й минуте форвард «Локомотива» отдал классную передачу примерно на 60 метров, выступив ассистентом у Джефферсона Фарфана. Во втором тайме забил уже сам Смолов, который совершил великолепный сольный проход.

«Локомотив», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) по-прежнему находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.

В следующем туре «Локомотив» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 17 марта. «Анжи» предстоит домашняя игра с «Крыльями Советов», которая пройдёт 15 марта.

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