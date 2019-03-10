«Вальядолид» — «Реал»: два гола Гвардиолы отменили в первом тайме

В матче 27-го тура испанской Примеры «Вальядолид» — «Реал» завершился первый тайм. После 45 минут игры счёт равный — 1:1. При этом мяч трижды побывал в воротах голкипера «Реала» Тибо Куртуа, но два гола хозяев были отменены судейской бригадой арбитра Хесуса Хиля Мансано.

На 13-й минуте ворота поразил форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, но после просмотра видеоповтора гол был отменён из-за офсайда. Ещё через несколько минут Гвардиола вновь забил, но арбитры снова зафиксировали офсайд у нападающего. На этот раз они даже не воспользовались видеоповтором.

В промежутке между этими эпизодами «Вальядолид» ещё и не реализовал пенальти: Рубен Алькарас ударил намного выше ворот.

«Вальядолид» открыл счёт с четвёртой попытки на 29-й минуте, отличился Ануар Тухами. Но затем на 34-й минуте Рафаэль Варан воспользовался ошибкой голкипера «Вальядолида» Хорди Масипа и пробил с близкого расстояния.

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