Классный пас Зиеша — в видеообзоре матча «Аякс» — «Фортуна»

В 25-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Фортуну» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Йохем Камфус.

Счёт на 4-й минуте открыл Душан Тадич, воспользовавшийся ошибкой защитника. На 27-й минуте второй гол забил Давид Нерес, замкнувший классную передачу с фланга в исполнении Хакими Зиеша. До крупного счёт довёл Нерес, использовав ошибку соперника. Окончательный счёт установил Тадич, отправивший мяч в пустые ворота после паса Каспера Дольберга.

«Аякс», набрав 59 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. В следующем туре амстердамский клуб на своём поле сыграет с «ПЕК Зволле». Встреча состоится 13 марта.