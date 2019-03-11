Точные удары Политано и Гальярдини — в видеообзоре матча «Интер» — СПАЛ

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл СПАЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Счёт на 67-й минуте открыл Маттео Политано. Через 10 минут преимущество миланского клуба увеличил Роберто Гальярдини. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Седрик. Для «Интера» эта победа стала первой в трёх последних матчах Серии А.

«Интер», набрав 50 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (23) остался на 16-м месте.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Миланом», занимающем третье место в Серии А. Встреча состоится 17 марта. СПАЛу предстоит домашняя игра с «Ромой», которая пройдёт 16 марта.