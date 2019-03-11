Ригони: гол в ворота «Уфы» был делом техники

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1). Ригони стал автором второго мяча клуба из Санкт-Петербурга.

«Конечно, после нескольких голов в еврокубках мне всегда хотелось преуспеть и в российском чемпионате. Надеюсь, этот гол был первым из многих. Ничего особенного в тот момент не было. Мяч оказался у Дзюбы, а я был позади него. Увидел, что Артём никак не может удачно обработать мяч и что-то с ним сделать. Тогда просто крикнул ему, дав понять, что я рядом. Он оставил мяч мне, а дальше это было делом техники», — сказал Ригони в эфире телеканала «Матч Премьер».

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«Зенит» набрал в 40 очков и упрочил позиции на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Питерцы опережают «Краснодар», занимающий вторую позицию, на шесть очков. Но краснодарцы ещё не сыграли свой матч 19-го тура. «Уфа» с 16 набранными очками занимает предпоследнее, 15-е, место.