Гол Балотелли принёс победу «Марселю» в матче Лиги 1 с «Ниццей»

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Ниццу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.

Единственный гол на 61-й минуте забил Марио Балотелли. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Лукас Окампос.

Напомним, что Балотелли перешёл в «Марсель» минувшей зимой именно из «Ниццы». Итальянец забил уже пять голов в семи встречах за марсельцев.

«Марсель», набрав 47 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Ницца» (40) осталась на 9-м месте.

В следующем туре «Марсель» на выезде сыграет с «ПСЖ». Встреча состоится 17 марта. «Ницце» предстоит домашняя игра с «Тулузой», которая пройдёт 15 марта.