Кварацхелия: регулярно играть за «Локомотив» – это мечта

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия оценил свой дебют в матче 19-го тура Премьер-Лиги с «Анжи» (2:0).



«Я очень рад, что дебютировал за «Локомотив». Это важный этап в моей карьере. Было много интересных моментов, я даже мог забить. Очень рад и доволен своим дебютом.



Сёмин сказал, что выйду вместо Фарфана, что нужно принимать мяч и обострять ситуацию у ворот «Анжи». Как можно меньше терять мяч и как можно больше играть вперед. Для меня это понятно, ведь я игрок атаки.



Нервничал ли я? Нет, что вы! Наоборот, я очень рад, что мне дали шанс выйти и проявить себя. Буду делать всё, чтобы этот шанс давали и дальше, буду выкладываться на тренировках. Регулярно играть за «Локо» – это мечта. Сделаю всё, чтобы её достичь», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «Локомотива».

Сёмин: вопросов по игре «Локомотива» достаточно, но есть движение вперёд