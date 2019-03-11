Ари: «Краснодар» силён и готов к чемпионской гонке

Нападающий «Краснодара» Ари оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«Все понимают, что у нас хорошие шансы в борьбе за первую строчку. Мы идём вторыми и являемся главными преследователями лидера. При этом у нас очень сильная команда. Но для того чтобы прийти к нашей цели, нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи текущего сезона. Сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в чемпионате против «Оренбурга». Хотим показать, что мы сильны и готовы к чемпионской гонке.

Мой контракт с «Краснодаром»? Действительно, соглашение кончается уже через несколько месяцев, но мы ещё не обсуждали этот вопрос с «Краснодаром» детально. Есть разговоры о продлении контракта ещё на один год, но пока надо подождать и подумать. Я ещё не знаю, останусь ли, но всё-таки приоритетный вариант — остаться», — приводят слова Ари «Известия».