Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар — Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ари: «Краснодар» силён и готов к чемпионской гонке

Ари: «Краснодар» силён и готов к чемпионской гонке
Футбол / РПЛ

Нападающий «Краснодара» Ари оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«Все понимают, что у нас хорошие шансы в борьбе за первую строчку. Мы идём вторыми и являемся главными преследователями лидера. При этом у нас очень сильная команда. Но для того чтобы прийти к нашей цели, нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи текущего сезона. Сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в чемпионате против «Оренбурга». Хотим показать, что мы сильны и готовы к чемпионской гонке.

Мой контракт с «Краснодаром»? Действительно, соглашение кончается уже через несколько месяцев, но мы ещё не обсуждали этот вопрос с «Краснодаром» детально. Есть разговоры о продлении контракта ещё на один год, но пока надо подождать и подумать. Я ещё не знаю, останусь ли, но всё-таки приоритетный вариант — остаться», — приводят слова Ари «Известия».

«Краснодар» и «Валенсия» выдали почти уникальный матч. Были сюжеты на любой вкус
Игра поделилась на целых пять отрезков – каждый из них был интересен по своему.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент