«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Коутиньо €115 млн

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror. По информации издания, английский клуб рассматривает возможность приобретения хавбека в грядущее трансферное окно. Сообщается, что игрок уже беседовал со своими знакомыми из «МЮ» по поводу перехода. Манкунианцы готовы предложить около €115 млн.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 135 млн. Контракт бразильца с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

В нынешнем он сезоне принял участие в 25 матчах испанского национального чемпионата, стал автором четырёх голов, а также отдал две результативные передачи. Во встрече с «Райо Вальекано» игрок вышел в стартовом составе.