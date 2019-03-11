Кобелев: «Зениту» в Вильярреале нужно совершить маленький подвиг

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» и «Валенсией».

«Вильярреал», так скажем, не гранд. Конечно, забить три мяча будет тяжело, но ничего невозможного нет. Это показали последние матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» способен трижды забить на выезде. Самое главное — не пропустить в этом случае. Мне кажется, что «Зенит» всё же пройдёт. Конечно, сложно забить три мяча в гостях и пройти дальше после 1:3. Мы увидели, что тяжело ребятам играть через три дня на четвёртый, но мы будем в любом случае болеть за «Зенит». Ни в коем случае нельзя преждевременно опускать руки.

Нужно совершить маленький подвиг. Мы же не можем сказать, что «Вильярреал» на голову выше питерской команды. Так сложилось, что «Зенит» пропустил три мяча, но почему он не может забить столько же на выезде? Надо верить и идти к этому, а там уж как получится. Это же футбол.

«Краснодару» тоже надо выигрывать, но будет трудно: «Валенсия» сейчас уверенно играет в чемпионате Испании. Вообще слабых испанских команд не бывает. Результат будет зависеть от фарта, и, скорее всего, судьба противостояния решится от одного мяча в ту или иную сторону", — цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».