Марсело и Серхио Рамос поссорились на тренировке «Реала»

Во время субботней тренировки «Реала» произошёл мини-конфликт между защитниками Серхио Рамосом и Марсело, сообщает Marca. Они выступали за разные команды. По информации издания, капитану мадридцев не понравилось то, каким образом бразилец празднует победу своего коллектива, Рамос упрекнул его в этом. Марсело ответил, что всегда так празднует выигрыши.

Перепалка продолжалась несколько минут, после чего в неё вступили другие футболисты. Сообщается, что в итоге защитники пришли к примирению.

После 27 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. Мадридцы на 12 баллов отстают от лидирующей «Барселоны». На прошлой неделе они вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Аяксу» из Нидерландов.