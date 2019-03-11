Сульшер: судье не следовало назначать пенальти

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннер Сульшер прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в 30-м туре АПЛ.

«Начали игру медленно. Возможно, это последствия матча Лиги чемпионов в среду. Мы создавали моменты, но игра стала совсем иной, когда соперник забил первый гол.

Создали намного больше моментов, чем тогда, когда победили «Арсенал» в Кубке Англии. Иногда такое происходит. Дважды попали в перекладину, было ещё порядка пяти очень хороших моментов. Нам нужно было играть до конца. Это был один из тех дней, когда следовало встряхнуться.

Судья расстроится, если посмотрит повтор, потому что в том эпизоде не следовало назначать пенальти», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» потерпел в АПЛ первое поражение после того, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер. «МЮ», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.