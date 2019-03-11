Солари: игроки «Реала» доказали свой профессионализм

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:1).

«Это была трудная неделя для нас всех, и в первые 25 минут нам пришлось тяжело. Но игроки показали, что они могут пройти через это, что доказывает их дух и профессионализм.

Я горжусь своей командой и удовлетворён результатом, учитывая все наши травмы, а также сопротивление соперника, который борется за выживание", — приводит слова Солари Football Espana.

После 27 туров «Реал», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В следующем туре «Королевский клуб» на своём поле сыграет с «Сельтой». Матч состоится 16 марта.