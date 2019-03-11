Месси — лучший игрок тура в Примере по версии InStat Index, Промес — второй

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом 27-го тура чемпионата Испании по версии InStat Index. Аргентинский футболист получил 441 очко за свои действия во время домашней встречи с «Райо Вальекано» (3:1). Месси забил в этой игре гол с пенальти и сделал результативную передачу.

На втором месте по версии InStat Index в этом туре экс-игрок «Спартака» Квинси Промес (435 очков), ныне выступающий за «Севилью». Тройку лучших замкнул одноклубник Промеса нападающий Виссам Бен-Йеддер, оформивший в матче с «Реалом Сосьедад» хет-трик.

В общем зачёте Месси единолично лидирует в Примере со средним результатом 455 баллов за матч. Второе место у его одноклубника Луиса Суареса (324), третий — защитник «Барселоны» Жорди Альба (319).