Степашин: у «Динамо» сыграли те, кого напокупал Широков, Кардозы непонятные

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин высказал мнение, что нынешний состав «Динамо» соответствует уровню команды, которая не может претендовать на места выше седьмого в РПЛ. Накануне бело-голубые на «Арене Химки» потерпели поражение от «Спартака» со счётом 0:1.

«Второй тайм был хороший, но не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков (заместитель генерального директора по спортивным вопросам и спортивный директор „Динамо“ Роман Широков. — Прим. „Чемпионата“) и его компания, в том числе и эти Кардозы непонятные (полузащитник Мигел Кардозу. — Прим. „Чемпионата“). С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера — тренер хороший», — приводит слова Степашина ТАСС.