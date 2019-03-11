Бензема: надеюсь, Солари останется в «Реале» до конца сезона

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:1), а также поделился мнением о главном тренере Сантьяго Солари.

«У нас сложный период, но таков футбол. Мы должны работать и постараться выиграть оставшиеся 11 матчей в Примере. Хотим насладиться нашей игрой, одерживать победы, чтобы за нами следило как можно больше людей. Я имею в виду не только фанатов, но и журналистов. Когда я говорю о людях, имею в виду всех.

Я не говорю, что СМИ должны быть с нами, но не стоит забывать, что мы выиграли много трофеев, и это важно. Я говорю это только потому, что мы много выиграли в последние годы. Ведь когда проиграли «Аяксу», создалось впечатление, что мы ничего не добились.

У нас очень сплочённая команда. Надеюсь, что Солари останется в «Реале» до конца сезона. Если бы мы не поддерживали тренера, то не играли так, как в матче с «Вальядолидом». Зачем сейчас менять тренера? До конца сезона ещё 11 матчей, мы надеемся, что он останется с нами", — приводит слова Бензема Marca.