Селезнёв: не обязан заканчивать карьеру на Украине

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнёв признался, что хотел бы закончить карьеру игрока в Испании, а не на Украине.



«Здесь я начинаю всё заново, как в 20 лет. Мне опять нужно кому-то что-то доказывать. Может быть, это и правильно. Я уже ветеран. Хочу закончить карьеру красиво, в Ла Лиге. Украина? Я даже не считаю, что это обязанность моя — там закончить.



Максим Шацких на меня обидится, но всё-таки хочу побить его рекорд (у бывшего форварда киевского «Динамо» Шацких 171 гол за карьеру, у Селезнёва сейчас 166 голов. — Прим. «Чемпионата»). Ну кто ещё побьёт? Остались одни бумажные футболисты», — сказал Селезнёв в эфире YouTube-канала «Бомбардир».



Селезнёв выступает за «Малагу» с января 2019 года.

Селезнёв стал футболистом «Малаги»