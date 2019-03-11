Зинченко признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в феврале. 22-летний футболист занял первое место в голосовании среди болельщиков «горожан». Как сообщает официальный сайт английского клуба, за украинского футболиста проголосовали 45% человек. На второй позиции оказался нападающий Серхио Агуэро (42%), тройку лучших замкнул Рахим Стерлинг (13%).



В феврале Зинченко сыграл пять матчей (два – в АПЛ, один – в Лиге чемпионов, один – в Кубке Англии и финальный матч Кубка английской лиги), сделав две результативные передачи в матче АПЛ с «Челси» (6:0).

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне украинец отдал три результативные передачи в шести матчах чемпионата Англии.